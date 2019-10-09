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Боевики ДНР запустили фейк про убийство во время стычек украинских добровольцев с полицией: видео

среда, 09 октября 2019, 23:22
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В сети запустили фейк о том, что во время стычек у поселка Золотое украинских добровольцев с полицией якобы был убит мирный житель.

Об этом написал в своем Twitter так называемый "глава прес-службы ДНР" Денис Безсонов. На то, что информация фейковая, обратил внимание в соцсети офицер ВСУ Анатолий Штефан.

"Друзья, будьте внимательны с информацией и проверяйте ее достоверность. Рупоры Кремля уже разгоняют видео где якобы представители полиции или добровольцы убили ветерана АТО, или местного жителя. Они сейчас специально подливают масла в огонь для розжиганни вражды между всеми нами! Думайте и анализируйте. Враг ведет войну и на информационном фронте не меньше, чем пулями и снарядами!", - написал Штефан.

Напомним, в районе разведения сил на Донбассе произошел конфликт между полицией и участниками акции, среди которых были добровольцы, волонтеры и ветераны АТО. Позже в МВД заявили о двух задержанных после стычек. Один из задержанных - водитель авто, который совершил наезд на ногу спецназовца, другой - находился в розыске.

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