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Как Алексей Леонов стал первым человеком в открытом космосе: уникальные видео

пятница, 11 октября 2019, 19:30
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Фото: Фото из открытых источников

В сети показали, как умерший в пятницу, 11 октября, советский космонавт Алексей Леонов стал первым человеком, оказавшимся в открытом космосе.

Соответствующие видео опубликованы на YouTube.

В 1960 году он был одним из космонавтов из состава первого отряда, но первый полет на корабле "Восход-2" совершил только пять лет спустя. Этот полет оказался исторически важным для всего мирового сообщества.

В тот день, 18 марта, 1965 года, через полтора часа после старта, Леонов покинул шлюзовую камеру корабля и 12 минут находился в свободном полете. При этом этот факт скрыли, рассказав лишь о триумфе советских космонавтов.

Позже выяснилось, чтобы вернуться на борт корабля Леонову пришлось стравить воздух из скафандра, который раздулся в открытом космосе. В шлюзовую камеру космонавт зашел не ногами вперед, как было положено, а головой вперед — затем ему пришлось развернуться уже внутри шлюза, чтобы попасть обратно на борт "Восхода-2". Леонов позже рассказывал, что не докладывал о проблемах на Землю.

Как сообщал "Апостроф", в подмосковном городе Жуковский 3 января 2017 года в возрасте 79 лет умер Герой СССР, летчик-космонавт Игорь Волк.

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