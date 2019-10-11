RU  UA  EN

суббота, 12 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 октября

22:22
С ПриватБанком серьезные проблемы: в НБУ сделали громкое заявление
21:10
Люди Путина обрушили акции Яндекса на миллиарды: что там произошло
18:23
Названа впечатляющая сумма налогов, которую собрали с украинцев
12:36
Что происходит с гривной в Киеве: фото актуального курса валют
09:31
Гривна резко укрепилась: в Нацбанке дали свежий курс валют

10 октября

09:04
Что происходит с долларом в Украине: свежий курс валют от НБУ

9 октября

16:32
Украина резко ответила России на предложение по транзиту газа
16:16
Может вырасти до 40 процентов: СЕО Freedom Holding Corp Тимур Турлов дал прогноз по экономике Украины
13:10
Что происходит с курсом доллара в обменниках Киева: свежее фото
09:59
Как и за что украинцы выживают на пенсии: появились интересные данные
09:26
Гривна укрепляется: озвучен свежий курс валют от НБУ

8 октября

17:45
Эксперт рассказал о последствиях принятия поправки "Слуги народа" о наценках на табак
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Появились новые данные по увольнению главы топ-предприятия "Укроборонпрома"

пятница, 11 октября 2019, 17:05
переглянути новину українською

Государственный концерн "Укроборонпром" подтвердил данные издания "Апостроф" о том, что директор Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ) Алексей Бабич был уволен со своей должности.

В частности, 11 октября на официальном сайте концерна было опубликовано объявление о начале конкурса на должность директора ХКБМ.

Напомним, ранее "Апостроф" публиковал письмо за подписью главы "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса, в котором сообщалось, что Бабич не смог выполнить условия заключенного с ним в 2017 году контракта, а именно недопущения накапливания задолженности по зарплатам сотрудникам бюро.

Как сообщал "Апостроф", в начале октября стало известно, что с Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ), которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", из-за невыплаты зарплат массово увольняются ведущие сотрудники. Источники сообщили, что после сокращения рабочих часов с предприятия ушли около полусотни специалистов.

Также читайте материал "Крепка ли броня: что происходит с производством бронетехники в Украине" о проблемах на стратегических оборонных предприятиях в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почти лето: синоптики порадовали погодой на праздничные выходные

Риск без страховки: что происходит с разведением сил на Донбассе

​Кабминовская пятилетка: как правительство планирует сделать украинцев богаче

Как в Европе: какие новшества придумали в Раде для получения водительских прав

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: