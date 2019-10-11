Появились новые данные по увольнению главы топ-предприятия "Укроборонпрома"

Государственный концерн "Укроборонпром" подтвердил данные издания "Апостроф" о том, что директор Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ) Алексей Бабич был уволен со своей должности.

В частности, 11 октября на официальном сайте концерна было опубликовано объявление о начале конкурса на должность директора ХКБМ.

Напомним, ранее "Апостроф" публиковал письмо за подписью главы "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичуса, в котором сообщалось, что Бабич не смог выполнить условия заключенного с ним в 2017 году контракта, а именно недопущения накапливания задолженности по зарплатам сотрудникам бюро.

Как сообщал "Апостроф", в начале октября стало известно, что с Харьковского конструкторского бюро имени Морозова (ХКБМ), которое входит в структуру концерна "Укроборонпром", из-за невыплаты зарплат массово увольняются ведущие сотрудники. Источники сообщили, что после сокращения рабочих часов с предприятия ушли около полусотни специалистов.

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