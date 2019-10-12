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Под Сумами ревнивый неадекват устроил из-за девушки драку со стрельбой: опубликованы фото

суббота, 12 октября 2019, 05:34
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В Сумской области мужчина из ревности устроил стрельбу в игорном клубе.

По словам работниц клуба, все началось с того, что между несколькими посетителями возник конфликт. Участников разняли, однако, на этом история не закончилась. Через час один из мужчин вернулся в заведение в состоянии алкогольного опьянения с охотничьим ружьем и устроил стрельбу.

Полицейские начали розыск подозреваемого и вскоре установили личность "стрелка", а также место его возможного пребывания.

Злоумышленником оказался 43-летний местный житель. По обоим адресам, где мог находиться подозреваемый, дверь никто не открыл. Однако, по оперативным данным, он находился именно у себя дома. Также в квартире находились его мать и сестра.

Учитывая опасность, было принято решение привлечь к операции по его задержанию сотрудников спецподразделения "КОРД". Кроме того, велись переговоры с жителями квартиры о добровольной сдаче мужчины.

"В последний момент перед принудительным открытием дверей полицейскими сестра подозреваемого все же открыла дверь в квартиру", - рассказал и. о. замначальника ГУ НП в области - начальника криминальной полиции Валерий Строкач.

Задержанного доставили в отделение полиции. По его словам, он был пьян и решил навестить свою знакомую, которая работает в одном из игорных заведений города. Там увидел, как девушка общается с незнакомыми мужчинами, и это ему не понравилось. Он сделал незнакомцам замечание, потом между ними разгорелся конфликт, переросший в драку. Мужчина заявил, что не помнит, как шел домой за ружьем и возвращался в клуб. Утверждает, что виной "амнезии" стали побои, полученные во время драки и старая травма головы.

Теперь "стрелок" задержан и находится в изоляторе временного содержания. В отношении него открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины мужчины, за содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в сети было опубликовано видео операции спецназа полиции в поселке под Киевом, в ходе которой в перестрелке был убит криминальный авторитет из Грузии.

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