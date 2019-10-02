Перестрелка под Киевом: появилось видео ликвидации главаря опасной банды

В сети было опубликовано видео операции спецназа полиции в поселке под Киевом, в ходе которой в перестрелке был убит криминальный авторитет из Грузии.

Видеозапись опубликовала пресс-служба Национальной полиции Украины в Киевской области.

На записи заметно, как полицейские приезжают на место, вскрывают нежилое помещение, и оттуда на них выбегает человек в черном, который ведет огонь по правоохранителям из пистолета. Затем он падает на проезжую часть и запись обрывается.

Следующая часть видео посвящена событиям после перестрелки – правонарушитель ликвидирован, полицейские обсуждают полученные в ходе стрельбы ранения и подозрительные объекты на месте происшествия.

Еще одна часть видео показывает работу следственно-оперативной группы на месте перестрелки – территория ограждена, оператор демонстрирует следы от пуль и пятна крови.

Как сообщал "Апостроф", 22 сентября в Киеве "члены комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью" стреляли по спецназовцам.