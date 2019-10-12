В сети показали грустные фото оккупированного Крыма в мусоре

В аннексированном Россией Крыму оккупанты завалили города мусором.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Горы мусора заметили в городе Ялта, а также в курортном поселке городского типа Кореиз. На фото видны бутылки и пакеты, которые разбросаны по улице - их никто не убирает.

"И это практически еще один центр Ялты, так как Спартак место популярное, как видите", - написала блогер

Напомним, это не первый такой случай. Со времен оккупации полуостров стал заметно грязнее.

Как сообщал "Апостроф", после завершения так называемых выборов в российский парламент, которые проходили в оккупированному Крыму 8 сентября, из улиц Симферополя исчезли мусорные контейнеры.