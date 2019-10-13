Смерть во время застолья: в Черновцах пенсионер устроил кровавую резню

В пятницу, 11 октября, 70-летний пенсионер в Черновцах напал с ножом на двоих человек и убил одного из них.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Как отмечается, вечером, примерно в 21:00, правоохранителям поступило сообщение о конфликте в комнате одного из черновицких общежитий.

Прибывшие на место вызова полицейские узнали, что трое мужчин приехали в гости к своей знакомой и распивали алкогольные напитки. В какой-то момент гости начали ругаться, после чего 70-летний местный житель взял кухонный нож и ранил им двух других гостей. В результате ножевых ранений 60-летний мужчина скончался, а 35-летний – оказался на больничной койке.

Сообщается, что подозреваемого в убийстве пенсионера задержали через полчаса. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в начале октября в Киеве 23-летний гражданин Азербайджана избил и зарезал другого уроженца этой страны, а от его тела планировал избавиться при помощи бензопилы.