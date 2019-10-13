Утверждал, что не сепаратист: в сети припомнили интересное видео с одним из главарей ДНР

Журналист и блогер Денис Казанский напомнил о заявлениях некоторых главарей боевиков так называемой ДНР, которые в 2014 году отказывались называть себя сепаратистами.

Соответствующее видео Казанский опубликовал на своей странице в Twitter.

На нем бывший "министр иностранных дел" так называемой ДНР Александр Кофман, сидящий рядом с бывшим народным депутатом от "Партии Регионов" Олегом Царевым, утверждает, что их главное требование – федерализация Украины.

"Смешное видео 2014 года. Бывший "министр" и действующий член "общественной палаты ДНР" Кофман убеждает на пресс-конференции, что он не сепаратист, не хочет отделять Донбасс от Украины, и что за присоединение к РФ на Донбассе никто не проголосует", – отмечает Казанский в подписи к видео.

Смешное видео 2014 года. Бывший «министр» и действующий член «общественной палаты ДНР» Кофман убеждает на пресс-конференции, что он не сепаратист, не хочет отделять Донбасс от Украины, и что за присоединение к РФ на Донбассе никто не проголосует. pic.twitter.com/E2vYyWM8S1 — Денис Казанський (@den_kazansky) October 13, 2019

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Российской Федерации скончался известный крымский сепаратист, бывший президент Крыма Юрий Мешков.