В России скончался известный крымский сепаратист: первые подробности

В Российской Федерации скончался известный крымский сепаратист, бывший президент Крыма Юрий Мешков.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на дочь политика Марианну Мешкову.

Отмечается, что после инсульта Мешков проходил лечение в Московской области, но во время транспортировки в регион у него обнаружилось сильное воспаление легких.

По данным российских СМИ, утром 29 сентября политика перевели в реанимацию, где он скончался. Мешкову было 73 года.

Напомним, Юрий Мешков (уроженец Днепропетровской области в УССР) - крымский политик и юрист, первый и единственный президент Крыма (1994-1995), формальный председатель Совета Министров Крыма (1994). Являлся сторонником присоединения Крыма к России еще с 1990-х годов, возглавлял пророссийское движение на полуострове.

Как сообщал "Апостроф", у бывшего главы Крыма Юрия Мешкова во время отдыха в Турции случился инсульт, его дочь тогда обвинила российских чиновников и дипломатов в бездействии.