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Жара и солнце: синоптики рассказали, каких "сюрпризов" ждать 14 октября

понедельник, 14 октября 2019, 06:20
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Фото: sib.fm

В понедельник, 14 октября, абсолютно всю территорию Украины ожидает солнечная погода без осадков.

Как сообщает Укргидрометцентр, теплая погода сохранится во всех регионах. При этом температура воздуха будет относительно одинаковой по всей территории страны.

Так, днем в понедельник по Украине ожидается от 18 до 22 градусов с отметкой "плюс". Ночью синоптики прогнозируют от 7 до 14 градусов тепла.

По всей стране ожидается юго-западный ветер, скорость которого не будет превышать 5-10 метров в секунду.

В столице Украины синоптики прогнозируют от 20 до 22 градусов тепла днем.

Напомним, что в ближайшие дни, начиная с понедельника, 14 октября, в Украину придет теплая и солнечная погода, без осадков.

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