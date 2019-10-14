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Под Херсоном трогательно простились с подорвавшимся на Донбассе морпехом: фото и видео

понедельник, 14 октября 2019, 11:43
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В Херсоне простились с погибшим сапером Фото: Facebook

В пятницу, 11 октября, тело прапорщика украинской армии Вячеслава Кубрака, который получил несовместимое с жизнью ранение после подрыва на мине в зоне проведения ООС на Донбассе, встретили в селе Миролюбовка Херсонской области. Его похоронили в воскресенье, 13 октября.

Об этом рассказал в соцсети его сослуживец Сергей Ярошенко.

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В Херсоне простились с погибшим сапером Фото: Facebook
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На выложенных в сетях фото заметно, что на прощании с военнослужащим присутствовали сотни людей, некоторые стояли перед погибшим защитником Украины на коленях.

"Вот так, стоя на коленях, жители Любимовки встречали погибшего воина из соседнего села, погибшего Героя, земляка, Вячеслава Кубрака", - рассказал военнослужащий.

Вячеслав Кубрак родился 11 апреля 1986 года в Миролюбовке. В сентябре 2014 года отправился в зону АТО в Приазовье. Был в зоне боевых действий в Гранитном, Лебединском, Широкино. Служил прапорщиком, командиром инженерно-саперного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Как сообщал "Апостроф", 11 октября в больнице Днепра скончался сапер ВСУ, командир инженерно-саперного взвода Вячеслав Кубрак, который подорвался на взрывном устройстве в районе Водяного 8 октября.

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