В Днепре умер сапер, подорвавшийся на мине: видео

В больнице Днепра, несмотря на старания врачей, скончался сапер ВСУ, командир инженерно-саперного взвода Вячеслав Кубрак, который подорвался на взрывном устройстве в районе Водяного во вторник, 8 октября.

Об этом говорится в сообщении 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Трое суток врачи боролись за жизнь военнослужащего. Все это время он находился в реанимации. Его состояние было крайне тяжелым, поскольку буквально после инцидента со взрывом, находясь еще на Донбассе, он дважды пережил клиническую смерть.

Еще в 2017 году "Военное телевидение Украины" сняло о Кубраке сюжет, который, зная уже о гибели военного, без слез смотреть нельзя.

Как сообщал "Апостроф", ранее 6 октября на Донбассе во время обстрела погиб боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Дейкун.