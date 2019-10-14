Подбираются туманы: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

14 октября, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Украине будет тепло и солнечно, как и в последующие дни.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Антициклон Lisbeth защищает Украину от порывистых западных ветров и холодных северных дождей. В это же время Запад, Север и северо-восток Европы находятся под влиянием серии циклонов - Sebastien, Rocco, Quentino, которые и обусловливают непогоду.

В понедельник, 14 октября, на территории нашей страны солнце и тепло. Такая погода удержится и во вторник, 15 октября. Столбики термометров по всей стране покажут +17...+23 градуса за Цельсием. Дождей в этот день не предвидится. Однако на Украину надвигаются туманы.

Практически до конца недели будет преобладать сухая малооблачная погода.Температура воздуха в дневные часы будет крутиться около +20 градусов, ночью ожидается +7...+11 градусов. Лишь на выходных температура снизится на несколько градусов.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода без осадков из-за антициклона Lisbeth.