Смертельное ДТП со "скорой" в Киеве: появились данные о ребенке, которого везли медики

В ходе смертельного ДТП в Киеве 13 октября, ребенок, который находился в карете скорой помощи, не пострадал.

Об этом сообщил на странице в Facebook администратор ресурса dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Он отметил, что ребенка после проведения всех необходимых процедур врачи направили домой.

"Важно. Ребенок, девочка из скорой, и ее родители, которые были в салоне скорой в момент удара, не получили тяжелых травм. Девочка уже дома с мамой. Предварительно, ее везли на УЗИ, по поводу инородного тела в глотке. Тяжелого состояния не было", - отметил он.

Также администратор новостного ресурса уточнил, что информация о пассажирах другого авто – участника той же аварии, пока не доступна. При этом известно, что они не были доставлены в реанимацию, то есть их состояние не тяжелое.

"Получить инфо о состоянии девушки водителя Пежо и ее детей пока невозможно, известно что они не в тяжелом состоянии", - добавил журналист.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обнародовали фото фельдшера, которая погибла в жутком ДТП с каретой скорой помощи в Киеве 13 октября.