Появилось фото фельдшера, погибшей в страшном ДТП со "скорой" в Киеве

В интернете обнародовали фото фельдшера, погибшей в жутком ДТП с каретой скорой помощи в Киеве в воскресенье, 13 октября.

Соответствующий снимок размещен на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Погибшей в ДТП со "скорой" фельдшеру было 23 года. Страшная цена за хаос на дорогах. Все возмущаются, но продолжают летать, платить взятки…" - говорится в подписи к фото.

Как известно, авария случилась на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина. По предварительным данным, автомобиль Peugeot с женщиной за рулем и двумя детьми-пассажирами двигался по проспекту Ватутина и пересекал перекресток на зеленый сигнал светофора. "Скорая помощь" с больным ребенком ехала на красный свет и поворачивала с улицы Маяковского на бульвар Перова.

Очевидцы утверждают, что водитель "скорой" включил сирену за несколько секунд до столкновения. В результате аварии погибли водитель "скорой" и фельдшер. Другой медик и ребенок, находившиеся в "скорой", были госпитализированы. Также пострадали водитель и пассажиры Peugeot.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 10 октября, в Киеве на перекрестке улиц Антоновича и Жилянской произошла авария с автомобилем скорой помощи.