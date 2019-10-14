В небе над оккупированным Донбассом заметили украинский флаг: видео смелой акции

14 октября, в День защитников украинской армии, на Донбассе в небе развернули флаг Украины.

Об этом сообщает бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь Стрелков-Гиркин на своей странице в Twitter.

Патриоты приурочили свою акцию специально к такому дню, чтобы показать оккупантам, что Донбасс - это Украина. В небо запустили желто-голубой национальный флаг, который парил над временно оккупированными территориями.

Напомним, такую дерзкую акцию анонсировали накануне. Говорилось, что в небе будет парить флаг Украины размером 120 кв. м.

Как сообщал "Апостроф", в так называемой Луганской народной республике (ЛНР) во время торжественного мероприятия заметили флаг с украинскими национальными цветами. "Флаг Украины" был на заднем плане, когда боевиков посвящали в казаки.