​Названы города, где отопительный сезон может оказаться под угрозой срыва

В отдельных украинских городах есть проблемы с подготовкой к отопительному сезону, но в целом ситуация в пределах нормы.

Об этом рассказал глава украинского правительства Алексей Гончарук в своем блоге в соцсети, передает "Апостроф".

Премьер-министр отметил, что в данный момент практически все города в Украине заявили о готовности запустить отопление. Исключения составили Новый Роздол во Львовской области и Смела в Черкасской области. В этих городах наблюдаются затруднения технического характера. Следует отметить, что в Смеле проблемы с подачей отопления наблюдаются регулярно.

Гончарук добавил, что частные компании создали в указанных городах "критические ситуации", однако в Кабинете министров уже нашли решения для своевременного запуска отопления в них.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что отопление в дома и квартиры украинцев начнут подавать 15 октября, но это может произойти и раньше, если будут поданы заявки от социальных объектов – школ и больниц в районах городов - или если суточная температура в течение трех дней не будет превышать 8 градусов тепла.