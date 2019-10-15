RU  UA  EN

вторник, 15 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

15 октября

20:39
Скандал с проверками ФОПов: Зеленский сделал громкое заявление про мораторий
20:06
Скандалы с вооружением для передовой: ГПУ завела дела против бывших топ-чиновников
18:26
Бывшая звезда Disney стала лучшей на PornHub: правда, теперь ее по ТВ не покажут
18:05
Зеленский подписал указ о новых членах СНБО: полный список
17:47
В сети обсуждают новый образ Кейт Миддлтон: 23 года назад так выглядела принцесса Диана
17:24
Пара сыграла свадьбу в стиле Гарри Поттера: такого нелепого фотошопа нет даже в альбомах украинцев
16:50
Сильно напортачил: Сергей Бабкин рассказал о кризисе в отношениях с женой
16:24
Не обошлось без цинизма: в российском КВН сделали пародию на Зеленского, видео
16:21
Глава ХОГА Светличная со спортсменами посетила военных в харьковском госпитале
16:06
Запрещенная в Украине певица отправила письмо Зеленскому с просьбой пустить ее в страну
14:52
Разбитый локоть и ссадины: в Киеве пытались ограбить ведущую Руслану Писанку
14:51
Сорвут планы Кабмина: в СМИ раскритиковали попытки реприватизировать "Криворожсталь" и "Укртелеком"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не обойдется без "сюрпризов": синоптики дали детальный прогноз погоды на ноябрь

вторник, 15 октября 2019, 15:30
переглянути новину українською
Фото: meteoprog.ua

В последний месяц осени погода будет капризной. Солнце, дождь и снег будут сменять друг друга.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на meteoprog.ua.

Первые ноябрьские дни, по прогнозу синоптиков, будут солнечными. Но уже с 5 по 10 ноября прогнозируются дожди и даже мокрый снег. А первые снегопады ожидают после второй декады месяца.

Заморозки ночью и утром в ноябре будут повсеместно, местами морозы ударят даже днём. Солнечных дней будет меньше, чем в сентябре или октябре. Кроме того, прогнозируется порывистый ветер.

Температура воздуха в первой половине ноября ожидается в среднем +5…+9 градуса Цельсия. Похолодание до +1…+6ºС можно ожидать во второй половине месяца.

На второй и третьей неделе ноября температура воздуха понизится. А в последние дни месяца ожидается настоящая зима - ночью и утром температура не будет превышать -3…-2°С.

По прогнозу европейских климатологов, температура воздуха в ноябре этого года будет выше многолетней нормы. Однако, относительно теплые периоды будут чередоваться с морозами и снегопадом.

Количество осадков будет больше, чем в летние месяцы, но меньше, чем в ноябре в предыдущие годы. Обильные осадки ожидаются в горах.

Как сообщал "Апостроф", после праздника Покрова Пресвятой Богородицы в Украине будет тепло и солнечно.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Вопросов больше, чем ответов: что задумали в Украине с отменой трудовых книжек

Как в Украине отметили День защитника: фото, видео и подробности

Легализовать и растворить: что происходит с добробатами в Украине

Почти лето: синоптики порадовали погодой на праздничные выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: