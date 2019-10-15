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Превратили в помойку: появились грустные фото из Крыма

вторник, 15 октября 2019, 05:05
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Оккупанты превратили один из самых красивых городов Крыма - Ялту - в настоящую свалку.

В сети показали фотографии, сделанные возле ярмарки, которая проходила здесь возле автовокзала. Снимки опубликовал пользователь RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

По опубликованным кадрам видно, что здесь образовались горы мусора, которые никто не торопится убирать.

Снимки были сделаны 12 октября. Интересно, что здесь также запланирована еще одна ярмарка, которая должна состояться 26 октября.

Напомним, что десятки тысяч хасидов, которые прибыли в Украину на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана, оставили после себя тонны мусора в Умани.

Также "Апостроф" сообщал о том, как изменился аннексированный Россией Крым за время оккупации.

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