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​В МИД Украины сделали скандальное заявление по "формуле Штайнмайера": в сети волна гнева, видео

вторник, 15 октября 2019, 13:36
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что без дипломатического процесса мирного урегулирования на Донбассе, в том числе согласования "формулы Штайнмайера", украинцам бы пришлось отчислять на оборону страны деньги из своих зарплат и пенсий.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на комментарий министра в кулуарах заседания ЕС в Брюсселе.

По словам главы МИД, в случае отказа от договоренностей, депутатам было бы предложено урезать зарплаты, пенсии и медстрахование украинцам на законодательном уровне. Также Пристайко уточнил, что вопрос урезания "социалки" с увеличением военных трат уже обсуждался на уровне парламента.

"Обращался к нашим депутатам. Если они серьезно к этому относятся, тогда мы забираем треть нашего бюджета из пенсий, зарплат, медицинского страхования. Переводим это в мобилизацию, в нашу армию и пытаемся защитить себя без мирного процесса", — заявил он.

Украинские пользователи соцсетей обрушились с критикой на министра, призвав урезать зарплаты только чиновникам или брать средства на оборонные потребности у крупного бизнеса.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что у украинского правительства есть план "Б" относительно урегулирования на Донбассе.

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