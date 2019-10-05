Если основной не сработает: у Зеленского рассказали про запасные планы по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко имеет "план Б" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как заявил глава МИД 4 октября в программе "Свобода слова с Савиком Шустером", свою разработку он передал президенту вместе с "планом А".

При этом Пристайко не стал рассказывать о том, что входит в его планы. Он лишь призвал Владимира Зеленского "пересмотреть стратегию и тактику".

Также министр добавил, что следует иметь и некий третий план, на случай провала первых двух.

"Если этот план не срабатывает, то что дальше, следующий шаг? То тогда мы должны понимать, что у нас остается все меньше и меньше опций, у нас остается последний план..", - рассказал Пристайко.

Он добавил, что главе государства предстоит принять эти сложные решения, которые потом придется объяснять всем.

Напомним, что в команде президента Украины предложили свою формулу урегулирования конфликта на востоке страны.