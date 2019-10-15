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В Тернополе разгорелся скандал из-за ночной "облавы" на призывников: резонансные детали и фото

вторник, 15 октября 2019, 08:29
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В ночь на 14 октября в Тернополе сотрудники военкомата в разных местах города задерживали молодых мужчин: на утро возле здания военкомата собрались родители задержанных с адвокатами.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание "20 минут".

По словам родственников, парней задерживали неизвестные, которые заламывали им руки, применяли силу и насильно увозили в военкомат. "Охота" на призывников велась возле ночных клубов, магазинов и автовокзала. При этом, подобные задержания проводились и раньше, а в военкомате уже есть люди, которые содержатся там более чем несколько дней.

"Моего сына забрали в пятницу, когда он вышел в магазин. Живем в Козовой, сыну уже 26 лет и он не скрывался от службы в армии. Поселок у нас небольшой, все друг друга знают. Тарас не уклонялся и не скрывался. Могли бы просто прийти и вручить повестку по-человечески. Поговорить с сыном нормально не могу. Мне пришлось ждать несколько часов, чтобы под конвоем его вывели ко мне на несколько минут. Он весь грязный, как свинья. Я хотел дать ему одежду чистую, но сын сказал, что нет смысла, так как все ребята там сейчас такие. Там, где они сейчас, грязно. Привез ему еды, печенья, чтобы передать, а меня допрашивают, не передаю ничего запрещенного - наркотиков или спиртного. У людей есть совесть? Они смеются над нами. Никакого нормального отношения. О какой службе можно говорить, когда дети озлобились на нашу армию из-за такого отношения?", – рассказывает отец одного из задержанных, Петр Березюк.

Родители вызвали полицию, чтоб прекратить незаконное удерживание парней. Однако, по словам начальника сектора Тернопольского отделения ГУНП Андрея Кульчицкого, их не задерживали, а "пригласили" в военкомат, где они "отдыхают".

В результате, после общения с полицией и представителями военкомата, некоторым родителям удалось освободить своих сыновей под расписки о прохождении медицинской комиссии в назначенные даты.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Украине 1 октября стартовал осенний призыв в армию, куда в этом году планируют призвать около 15 000 человек.

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