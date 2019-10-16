Перепись населения в Украине: о чем будут спрашивать и сколько денег потратят

На запланированную в декабре 2020 года всеукраинскую перепись населения потратят 3,4 миллиарда гривен. Украинцам поставят около 10 вопросов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Украинскую правду".

По данным Государственной службы статистики, из госбюджета-2020 на проведение всеукраинской переписи населения будет выделено 3, 431 млрд грн. Больше всего денег уйдет на оплату труда переписчиков (1,322 млрд грн) и на компьютерное оборудование (1,543 млрд грн).

Опрашивать украинцев будут 100 тысяч переписчиков, с этой целью они будут использовать планшеты.

По данным Госстатистики и Минюста, украинцев будут спрашивать, в частности, о национальности и языке (родном, а также других языках, которыми владеет респондент), об образовании, о семье (ее составе, о том официальный брак или гражданский, или респонденты разведены), о размере жилплощади и ее благоустройстве, а также о трудовой миграции и рынке труда.

Опрос продлится примерно три недели - с 3 по 23 декабря 2020 года. Для проработки информации понадобится не менее полугода. Обработка и систематизация данных обойдется примерно в 122 миллионы гривен, эти расходы будут заложены в госбюджет следующих двух лет.

О важности переписи населения для управления государством читайте в материале "Апострофа": Европа открывает границы для украинцев не ради наших интересов - директор Института демографии.