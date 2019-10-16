В Одессе разгорелся скандал из-за преподавателя, назвавшего украинцев выдумкой масонов: видео

В Одессе разгорелся громкий скандал из-за заявления преподавателя одного из высших учебных заведений, который утверждал во время лекции, что якобы "Украина - проект польских масонов".

Соответствующее видео сняли студенты одесского высшего учебного заведения, передает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

"Польские масоны придумали проект Украина. В то время как местные жители назывались малороссы. Ма-ло-рос-си-я... Чтобы отомстить за гибель лучших сынов польского народа, масоны придумали Украину как политический проект, чтобы отомстить России", - утверждает преподаватель на лекции.

Студенты уверены, что преподаватель пропагандирует сепаратизм и требуют, чтобы "историка" заменили, так как то, что им преподают, ничего общего с историей Украины не имеет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети поднялся скандал из-за того, что в Харьковском институте танковых войск обнаружили преподавателя, который является сторонником страны-агрессора РФ, поддерживает аннексию Крыма и скорбит по погибшим на Донбассе боевикам.