Бизнес в России и "дань" с боевиков: блогер раскрыл интересные данные про вдову "Моторолы"

Гражданская жена одного из лидеров боевиков ДНР Арсена Павлова ("Моторолы"), ликвидированного два года назад в Донецке, Елена Коленкина, известная по кличке "Канистра", живет в оккупированном РФ Крыму.

Об этом сообщил блогер под ником Фашик Донецкий.

По данным блогера, вдову погибшего Моторолы заставили продать квартиру и салон красоты в Донецке, а также выкинули с потоков по углю и металлу. "Но за это она получила кэш и свалила... туда, где нет никаких ДНР", - утверждает он.

Кроме того, гражданская супруга "Моторолы" (у боевика была также законная жена, от которой он сбежал на Донбасс) Ленка-"Канистра" завладела деньгами, которые получил Арсен Павлов с "бизнеса" по продаже элитных авто в Россию. В свое время банды "Моторолы" отжимали авто у цивильных и продавали в РФ на запчасти или под дулом автомата заставляла владельцев "дарить" их. Предполагается, что на этом мародерстве Павлов "заработал" 1,2 миллиона долларов.

С такими деньгами Елена Коленкина начала бизнес, который теперь ведет в Краснодаре, Анапе и Крыму. "В центре Краснодара у нее имеется кафешка, а также есть целый спорткомплекс в этом городе, который принадлежит ей лично", - уточняет блогер.

Из бюджета ДНР вдова "Моторолы" не получает ни копейки. Зато боевики НЗФ "Спарта", которое возглавлял Арсен Павлов, каждый месяц собирают материальную помощь для Елены Коленкиной в размере 2 тысячи долларов.

Как сообщал "Апостроф", в годовщину смерти “Моторолы” главарь так называемой ДНР Денис Пушилин положил цветы к памятнику своего предшественника Александра Захарченко.