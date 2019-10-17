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Враг не прекращает огня: появилась трагическая новость с Донбасса

четверг, 17 октября 2019, 07:34
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Фото: regnum.ru

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе не прекращают огня, в результате обстрелов за минувшие сутки один боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб, еще один получил ранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

Так, 16 октября вооруженные формирования России и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы ВСУ показали видео уникального боя, который оказался местью за гибель двух украинских военнослужащих - Юрия Громовича и Ярославы Никоненко во вторник, 15 октября, на Донбассе.

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