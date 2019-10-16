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Появились имя и подробности о бойце ВСУ, убитом вражеским снайпером на Донбассе

среда, 16 октября 2019, 16:20
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Во вторник, 15 октября, во время обстрела боевиков в районе города Авдеевка Донецкой области от пули российского снайпера погиб украинский боец Юрий Громович.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой Цензор.НЕТ.

Погибшему исполнилось 36 лет, он житель города Харьков. Юрий Громович был военнослужащим 92-й отдельной механизированной бригады.

О дате и времени прощания с погибшем героем пока не сообщается.

Вчера боевики на Донбассе 26 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли 2 бойца ВСУ, ранение получили 5 украинских военных.

Как сообщал "Апостроф", во время обстрела боевиков на Донбассе во вторник, 15 октября, погибла 36-летняя военнослужащая Ярослава Никоненко.

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