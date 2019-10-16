Месть за убитых побратимов: бойцы ВСУ показали видео уникального боя

Разведчики К-2 из 54-й механизированной бригады жестоко отомстили за гибель двух украинских военнослужащих - Юрия Громовича и Ярославы Никоненко во вторник, 15 октября, на Донбассе.

Соответствующее видео ответки опубликовано на официальной странице бригады в Facebook.

"Наемники РФ ежедневно осуществляли коварные обстрелы позиций украинских защитников. В связи с чем, некоторые подразделения Вооруженных Сил Украины понесли потери. После чего за дело взялись разведчики К-2", - говорится в подписи к кадрам.

Уточняется, что операция была спланирована и успешно реализована с помощью других подразделений ВСУ.

"Уникальность операции в том, что расстояние до позиций оккупантов составляет 273 метра. Операция прошла успешно без потерь с нашей стороны", - добавляют разведчики.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что у убитой боевиками военнослужащей Ярославы Никоненко осталась 13-летняя дочь.