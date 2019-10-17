За что НАБУ задержало Гладковского: нардеп раскрыл важные детали

Бывшего заместителя секретаря СНБО, который фигурирует в громком скандале с поставками военной техники, Олега Гладковского обвиняют в махинациях во время закупок для нужд армии автомобилей под маркой "Богдан".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Сергей Лещенко.

"Новые подробности: Олег Гладковский задержан по делу закупки для нужд оборонной сферы автомобилей МАЗ, которые перебрендировались и проходили «отверточную сборку» в автомобили Богдан. Делалось это на предприятиях, связанных с Гладковским и Порошенко", - утверждает политик.

По данным Лещенко, данная техника поставлялась для нужд обороны без проведения тендера и "при наличии явного конфликта интересов, то есть личной заинтересованности Гладковского и Порошенко".

Как сообщал "Апостроф", ранее Олег Гладковский попытался выехать из Украины, однако был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).