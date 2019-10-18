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Известный украинский музыкант исполнил культовый хит на вокзале в Киеве: опубликовано видео

пятница, 18 октября 2019, 14:57
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На центральном железнодорожном вокзале Киева пианист-виртуоз, обладатель голливудской премии импровизаторов Евгений Хмара устроил настоящий концерт.

Видео этого неожиданного выступления выложил на своем канале в Youtube сам музыкант.

Играя на белом рояле, Евгений Хмара исполнил собственные композиции и мировые хиты. Пассажиров на киевском вокзале, которые случайно стали посетителями концерта, особенно вдохновила легендарная "Червона рута" Владимира Ивасюка – после первых аккордов присутствующие начали подпевать.


Пианист-виртуоз Евгений Хмара постоянно выступает в Украине и за рубежом с сольными концертами и в сотрудничестве с другими артистами. Самым масштабным проектом в прошлом году был большой сольный концерт "30", который состоялся во дворце "Украина" и собрал около 3900 зрителей.

Как ранее сообщал "Апостроф", премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил выступление рок-группы "Сокира Перуна" в одном из столичных пабов.

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