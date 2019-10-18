Жара вернулась, но туристов нет: появились интересные фото пляжей в Крыму

В оккупированном Крыму царит теплая "летняя" погода, однако, к удивлению пользователей сети, ни местные жители, ни туристы не пользуются случаем отдохнуть.

Об этом сообщает пользовательница под ником "RoksolanaToday & Крым25%" в Twitter.

Пользовательница поделилась фото с крымского пляжа с прозрачным чистым морем. Кроме того, отметила, что температура воздуха достигла +25 градусов, а воды +19 +20.

Помимо того, пользовательница опубликовала фотографию пустой набережной в Феодосии.

Также пользовательница опубликовала фото из Керчи и показала что сделали вандалы на набережной.

Как сообщал "Апостроф", на продуктовых рынках в оккупированном Крыму наблюдается рост цен на базовые в Украине продукты, но при этом в большом количестве появились дорогие экзотические фрукты.