RU  UA  EN

пятница, 18 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

18 октября

13:00
Никогда раньше этого не хотела: Могилевская решила стать мамой
12:44
В США нашли мужчину с реальной болезнью Джокера: вот как он живет с приступами смеха
12:10
Что приготовить ребенку на завтрак: 5 простых и полезных вариантов
12:10
Оскароносная актриса попала в жуткое ДТП: видео с места аварии
11:54
Разведения сил пока не будет: Украина сделала важное заявление по ситуации на Донбассе
11:51
Переговоры по Донбассу: Украина сделала важное заявление про амнистию
11:18
В новой "Матрице" Вачовски появится "избранная": говорят, ею станет актриса из "Игры престолов"
11:01
Всегда на одной волне: Ани Лорак разоткровенничалась о романе с молодым возлюбленным
10:44
Суровое выживание: "слуга народа" Горенюк поделился откровениями о работе в Раде
10:32
Зарабатывают на статусе: сети разгневал "президентский" проект "Квартала 95"
09:45
Мой день: Лобода встретила 37-летие с солистом Rammstein
08:14
Вывозит сырье для создания оружия: резонансные подробности про бизнес друга Путина в Украине
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Крупная табачная компания приняла громкое решение из-за голосования Рады

пятница, 18 октября 2019, 12:32
переглянути новину українською

British American Tobacco остановила производство на заводе "Прилуки" в Черниговской области, о чем заявил генеральный директор табачной фабрики Артем Скрипка.

По его словам, компания приняла такое решение 11 октября. Таким образом, фабрика "стоит" уже вторую неделю.

"Как компания мы не можем производить продукцию, с которой не знаем что делать. Из-за этого мы остановили производство. Уже вторую неделю фабрика стоит", - сказал он.

Завод остановили после того, как украинский парламент принял законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары. Согласно правке к законопроекту от "Слуги народа" Александра Дубинского, компании-производители должны продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.

В свою очередь финансовый директор фабрики Тарас Павлусь уже направил в Офис крупных налогоплательщиков ГФС письмо, в котором попросил отозвать 25 миллионов акцизных марок и вернуть 505 миллионов гривен, уплаченных за них.

Напомним, что мировые табачные компании заговорили о закрытии производства в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Фотограф "Апострофа" показал Киев, утопающий в осенних красках

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Без хамства и унижений, но с увольнениями: что у Зеленского придумали с новым Трудовым кодексом

Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели

Вопросов больше, чем ответов: что задумали в Украине с отменой трудовых книжек

Как в Украине отметили День защитника: фото, видео и подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: