Крупная табачная компания приняла громкое решение из-за голосования Рады

British American Tobacco остановила производство на заводе "Прилуки" в Черниговской области, о чем заявил генеральный директор табачной фабрики Артем Скрипка.

По его словам, компания приняла такое решение 11 октября. Таким образом, фабрика "стоит" уже вторую неделю.

"Как компания мы не можем производить продукцию, с которой не знаем что делать. Из-за этого мы остановили производство. Уже вторую неделю фабрика стоит", - сказал он.

Завод остановили после того, как украинский парламент принял законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары. Согласно правке к законопроекту от "Слуги народа" Александра Дубинского, компании-производители должны продавать сигареты оптовым компаниям по цене, не превышающей 80% от максимальной розничной цены.

В свою очередь финансовый директор фабрики Тарас Павлусь уже направил в Офис крупных налогоплательщиков ГФС письмо, в котором попросил отозвать 25 миллионов акцизных марок и вернуть 505 миллионов гривен, уплаченных за них.

Напомним, что мировые табачные компании заговорили о закрытии производства в Украине.