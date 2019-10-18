Плавно переходим в "бабью зиму": синоптик дала свежий прогноз на неделю

На выходных, 19-20 октября, в Украине ожидается солнечная и теплая погода без осадков.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

Днем прогнозируется температура от +17 до +24 градусов тепла, ночью – от +6 до +12 градусов. Ветер – южный, от 3 до 8 метров в секунду. Ночью ожидается туман.

Следующая неделя, по прогнозам синоптиков, начнется такой же погодой. Ближайшее похолодание, отмечает Диденко, прогнозируется 23 октября: температура понизится до +15 +19 градусов.

"В ближайшей перспективе, до конца следующей недели, дождей в Украине не видно. Вообще. Таки придется покупать увлажнители воздуха, потому что атмосфера пока загуляла над западным побережьем, поливать Францию, Великобританию, скандинавские страны и Испанию. А у нас, похоже, "бабье лето" вознамерилось перейти плавно в "бабью зиму", – шутит Диденко.

Напомним, подробнее о погоде до 20 октября читайте в материале "Апострофа": Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели.