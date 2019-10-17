Пытается вылететь из Украины: стало известно о задержании еще одного соратника Порошенко

После того, как из Украины пытался безуспешно вылететь бывший замсекретаря СНБО Олег Гладковский, в аэропорту "Борисполь" остановили на границе бывшего депутата Верховной Рады Игоря Кононенко.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил вечером 17 октября бывший нардеп Сергей Лещенко.

Кононенко приехал вечером в аэропорт, чтобы вылететь за границу.

"В связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был остановлен на границе для выяснения его нынешнего статуса", - отметил Лещенко.

По его словам, по состоянию на 21:00 Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы.

Как сообщал "Апостроф", Олег Гладковский после задержания НАБУ объявил о голодовке, а также заявил, что действия силовиков якобы политически мотивированы.