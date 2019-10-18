Стильная депутат в оранжевом засветила в Раде новый iPhone: эксклюзивные фото

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Оксана Дмитриева засветила в украинском парламенте дорогой мобильный телефон.

Фотографию на месте событий сделал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На снимке в руках Дмитриева держит новый iPhone, премьера которого состоялась только месяц назад. При этом стоит отметить и стильный внешний вид народного избранника, которая надела на заседание парламента яркий оранжевый костюм.

Напомним, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк засветила в украинском парламенте сумку Chanel Jumbo стоимостью свыше 7 тысяч евро.

Также "Апостроф" сообщал, что у народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского были замечены дорогостоящие часы известной марки Rolex.