В каких украинских городах самый загрязненный воздух: опубликована карта

Самый высокий показатель загрязнения воздуха зафиксирован в украинской столице – городе Киеве, где он даже выше, чем в промышленном Кривом Роге.

Об этом свидетельствую данные онлайн-карт загрязнения воздуха в сети.

Информацию о том, каким воздухом дышат киевляне, в пятницу, 18 октября, распространил украинский блогер Антон Ходза.





"Уровень загрязнения воздуха в Киеве сейчас", - подписал он опубликованный фрагмент карты, созданной первым в Украине экологическим ботом для мониторинга информации о разрешительных документах и процедуры промышленных и других загрязнителей окружающей среды.

Среди украинских городов, где загрязнение воздуха чрезмерно, оказались также Харьков, Днепр, Запорожье и Львов.

Как ранее сообщал "Апостроф", жители Запорожья жалуются на дым из труб заводов, расположенных в черте города и на ухудшение экологической ситуации.