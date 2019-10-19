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У боевиков на Донбассе появилось необычное оружие из России: видео с передовой

суббота, 19 октября 2019, 01:21
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Бойцы ВСУ рассказали о противотанковых ружьях оккупантов, которые вызвали тревогу на передовой.

Об этом сообщает "5 канал".

Противотанковые ружья, которые недавно появились у врагов - это старомодное оружие времен Второй мировой войны. Однако, использование этого оружия вызвало большое волнение среди бойцов. Несмотря на неточность прицела, когда летят разрывные снаряды, надо ползать "на четвереньках". Кроме того, если оккупант искусный стрелок, то угроза растет.

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Как сообщал "Апостроф", в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили два тайника с боеприпасами, которые были оборудованы боевиками. Один из тайников находился в селе Запорожское. Здесь силовики нашли ручной противотанковый гранатомет РПГ-22, тротиловую шашку весом 200 граммов, три гранаты, гранатометный снаряд ВОГ-25 и большое количество патронов для автомата Калашникова.

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