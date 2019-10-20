Партизаны с помощью дрона провели дерзкую акцию в Луганске: опубликовано видео

Над оккупированным российскими боевиками Луганском в небе патриоты Украины устроили дерзкую акцию.
Об этом сообщают на странице FD family в соцсети Facebook, но видео сначала опубликовал блогер под ником "Фашик Донецкий".
Неизвестные сбросили листовки над оккупированным РФ Луганском с помощью дрона. Отмечают, что оккупанты не смогли сбить квадрокоптер в небе.
"Думаю, в следующий раз, можно сбросить шось интересное на орков. Не листовки", - написали в сети.
Как ранее сообщал "Апостроф", 14 октября, в День защитника Украины, в небе над оккупированным Донбассом заметили украинский флаг.
Напомним, на оккупированной территории Луганской области во время "торжественного мероприятия" заметили флаг с украинскими национальными цветами.