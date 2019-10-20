В Черное море вошел корабль с американскими катерами Island: первые подробности и карта

В Черное море вошел корабль Intermarine с американскими катерами Island.

Об этом сообщает руководитель проекта "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Скорее всего, это они. И, скорее всего, их там встречают - и свои, и друзья, и враги", - написал он и опубликовал карты и фото корабля.

Напомним, ранее десантный корабль USS FortMcHenry (LSD 43) Военно-морского флота США в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы США осуществлял переход через Дарданеллы в Черное море.

Как сообщал "Апостроф", в марте этого года корабли Черноморского флота (РФ) брали на сопровождение вошедшие в акваторию Черного моря фрегаты НАТО.