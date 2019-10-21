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Деньги везли из Москвы: экс-главарь ДНР рассказал о финансировании боевиков на Донбассе, видео

понедельник, 21 октября 2019, 14:49
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Бывший "премьер-министр" так называемой ДНР Александр Бородай утверждает, что часть денег, которые он привез для боевиков на Донбассе, присвоил Игорь Гиркин (Стрелков).

Об этом Александр Бородай сообщил видеоблогеру Юрию Котенку на его канале на Youtube.

Отвечая на вопросы по поводу финансирования боевиков на Донбассе, Бородай сознался, что в середине апреля 2014 года лично привёз из Москвы в Славянск 40 тысяч долларов, которые передал главарю боевиков Игорю Гиркину, известному также как Стрелков.

"Игорек же половину закрысил и передал своей маме обратно в Москву", - утверждает он в разговоре.


Подтвердить эту информацию, по словам Бородая, могут другие лидеры боевиков — в частности, "Хмурый" (Сергей Дубинский) и "Бес" (Игорь Безлер)

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-главарь ДНР Александр Бородай рассказал о подлом сценарии России для Украины.

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