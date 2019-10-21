Позор для всей страны: Гонтарева прокомментировала скандальный номер "Вечернего квартала"

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что скандальную песню студии "95 квартал" о ее сгоревшем доме мог заказать олигарх и владелец телеканала "1+1" Игорь Коломойский.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Гонтаревой, о скандальной песне, исполненной в сопровождении Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки, в программе "Вечерний квартал" она узнала от друзей.

"Относительно цинизма "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны", - заметила экс-глава НБУ.

Валерия Гонтарева не исключила возможности заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским. Однако, обращаться по этому поводу в суд не собирается.

"Если подавать в суд, то у меня денег не хватит на все эти суды. А еще и суды полностью продажные в пользу Коломойского. Вы это и сами видите", - подчеркнула Гонтарева.

Как сообщал "Апостроф", раньше премьер-министр Украины Алексей Гончарук высказался о скандале с шуткой студии "95 квартал" и национального хора имени Григория Веревки о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.