Гончарук отреагировал на скандал вокруг "Квартала" из-за Гонтаревой и рассказал о позиции Зеленского

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук высказался о скандале с шуткой студии "95 квартал" и Национального хора имени Григория Веревки о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

Гончарук сказал, что не хотел бы комментировать ситуацию с высмеиванием инцидента с домом Гонтаревой, однако подчеркнул, что Украина - демократическое государство, и каждый волен шутить так, как ему заблагорассудится.

"Комментировать или давать оценку о качестве юмора я бы не очень хотел, как официальный представитель", - отметил пермьер.

При этом Гончарук добавил: "Радоваться и смеяться над горем я не считаю нормальным персонально. Но я считаю, в мире очень много сатирических изданий, команд, у которых очень разный стиль, поэтому оценивать юмор политику или государственному чиновнику – это, по моему мнению, дурной тон. У нас демократическое государство и каждый имеет право шутить, как ему удается. Я думаю, что если это была бы какая-то другая команда, а не команда "95 квартала", то этот юмор вообще бы прошел незамеченным".

Он подчеркнул, что правоохранительные органы должны дать оценку поджога дома Гонтаревой.

"Точно надо разобраться, кто виновен, кто стоит за этим и как произошло, что это событие совпало с визитом миссии МВФ. Это более важное событие, которое необходимо комментировать", - сказал Гончарук.

Премьер отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает все, чтобы вместе с правоохранительными органами расследовать это дело.

"Я не один раз видел реакцию президента Зеленского на историю пожара в доме госпожи Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая – никто не может радоваться, что у человека горит дом… Президент Зеленский точно с этого не смеялся", - отметил Гончарук.

Как сообщал "Апостроф", на номер "95 квартала" уже отреагировала сама Гонтарева. Также шутку прокомментировал украинский олигарх Игорь Коломойский.

Также нендиректор и художественный руководитель Национального хора имени Григория Веревки Зиновий Коринец прокомментировал скандальный номер.