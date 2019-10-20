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"Квартал" с хором Веревки поиздевались над сожженным домом Гонтаревой: в сети волна гнева

воскресенье, 20 октября 2019, 22:55
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В ходе выступления студии "Квартал 95" актер Евгений Кошевой совместно с Национальным хором имени Григория Веревки исполнили песню, в которой пошутили над сгоревшим домом бывшей главы НБУ, Валерии Гонтаревой.

Публикация видео выступления вызвала крупный скандал в социальных сетях.

В анонсе номера ведущий Степан Казанин назвал пожар в доме Гонтаревой "ярким событием", а песню, посвященную этому – "зажигательным фолком".

В пародийной композиции можно услышать следующие слова: "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича", "Люди огонь увидели - помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляру плескали", "...и начали делать шашлык", "приехали три следака, 33 спасателя - потому что всем хотелось шашлыка".

"В песне этой мораль проста - дом сгорел от стыда", - закончил Кошевой под аплодисменты зала Дворца "Украина".

В сети публикация видео с концерта вызвала резко негативную реакцию. Сама запись в Youtube набрала, по состоянию на 23:00 20 октября, около 7 тысяч "дизлайков" и всего 845 "лайков".

Как ранее сообщал "Апостроф", экс-глава НБУ Валерия Гонтарева обвинила в поджоге своего дома и автомобиля своей невестки олигарха Игоря Коломойского. Также она заявила об угрозах и травле в своей адрес со стороны "команды Коломойского". Кроме того, до поджога в Лондоне Гонтареву сбил автомобиль, вследствие чего она получила травмы.

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