Скандал вокруг номера "95 квартала" о сожженном доме Гонтаревой получил новый поворот

Студия "Квартал 95" снова оказалась в центре скандала из-за номера о пожаре в доме главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщает министр Украины по вопросам культуры, спорта и информационной политики Владимир Бородянский на своей странице в Facebook.

Напомним, что в ходе выступления студии "Квартал 95" актер Евгений Кошевой совместно с Национальным хором имени Григория Веревки исполнили песню, в которой пошутили над сгоревшим домом бывшей главы НБУ, Валерии Гонтаревой.

Бородянский извинился перед Гонтаревой за хор Веревки. Он отметил, что ему стыдно.

Как пишет "Радио Свобода", сама Гонтарева также прокомментировала юмористический номер "95 квартала".

"Это стыд!!! Насмехаться над людских горем - это невозможно представить в цивилизованном обществе", - отметила Гонтарева, добавив, что о номере узнала от друзей.

По данным "Радио Свобода", украинский олигарх Игорь Коломойский сначала сказал журналистам, что не видел номер, но пообещал посмотреть и наконец ответил: "Браво!", - и добавил, что номер ему "очень понравился".

"По поводу того (понравилось - ред.), что "сгорела от стыда", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", экс-глава НБУ Валерия Гонтарева обвинила в поджоге своего дома и автомобиля своей невестки олигарха Игоря Коломойского. Также она заявила об угрозах и травле в своей адрес со стороны "команды Коломойского".