В хоре Веревки оправдались за скандальный номер о Гонтаревой и назвали свой гонорар

Гендиректор и художественный руководитель Национального хора имени Григория Веревки Зиновий Коринец прокомментировал скандальный номер студии "Квартала 95" про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщает "24 канал".

По словам Коринца, идея номера принадлежала режиссерам "95 квартала". Он добавил, что в какой-то мере поддался на уговоры и согласился на участие хора в скандальном номере.

"Нас заверили, что это такой стеб. Они же над всеми стебутся. Над президентом, политиками. Нас попросили спеть вместе с "Кварталом", - подчеркнул Коринец.

Он также отметил, что хор часто работает по контрактам. По его словам, на этот раз "Квартал" заплатил им 30 тысяч гривен за выступление в номере.

В то же время руководитель хора подчеркнул, что никогда и в мыслях не имел намерения говорить о чем-то антиукраинском.

На уточняющий вопрос журналиста, не боится ли он каких-то митингов на концертах по поводу этого, он ответил: "Да, возможно, к сожалению".

Как сообщал "Апостроф", на номер "95 квартала" уже отреагировала сама Гонтарева. Также шутку прокомментировал украинский олигарх Игорь Коломойский.