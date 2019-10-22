ЧП с выбросом вредных веществ в Борисполе: всплыли неожиданные данные

По факту распространения в воздухе над аэропортом "Борисполя" вредных веществ в полиции могут начать расследование.

Как рассказал директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, недалеко от аэропорта найдены две бочки для перевозки удобрений.

"На месте в аэропорту было произведено медицинское освидетельствование 50-ти человек. Работниками ГСЧС во взаимодействии с Нацполицией вне территории аэропорта "Борисполь" было найдено и обнаружено две емкости для транспортировки минеральных удобрений. В дальнейшем по определению причин этого происшествия сейчас занимается Нацполиция", - сказал Демчук.

Специалисты уже сделали пять замеров почвы и воздуха вне аэропорта "Борисполь", проводится проверка.

Материалы могут быть списаны, но также по факту происшествия может быть начато уголовное производство. В ближайшее время запланирован осмотр бочек, обнаруженных возле аэропорта.

Напомним, что из-за распыления в воздухе опасных веществ в аэропорту "Борисполь" 50 человек обратились за медицинской помощью.