RU  UA  EN

вторник, 22 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 октября

15:12
Зеленский с женой показали наряды для торжества в Японии: как президент Украины выглядит во фраке
15:10
Снова без победы: "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо" в юношеской Лиге чемпионов
15:00
Известная певица вышла замуж за бойфренда-преступника
14:44
Водитель чудом выжил после аварии в стиле "Пункта назначения": казалось, такое возможно только в кино
14:23
Актер "Игры престолов" сыграет главного злодея в сериале "Властелин колец"
14:02
Шахтер - Динамо Загреб: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
13:35
Мне больно: фаворитка "Танців з зірками" рассказала о разводе со скандальным олигархом
13:22
Платье украинской ведущей с лицами президентов вызвало споры: такой "эпатаж" назвали неуместным
13:09
Самый успешный фильм для взрослых в истории: аналитики назвали главного претендента
13:05
Где смотреть онлайн Шахтер - Динамо Загреб: расписание трансляций
12:40
Популярный лоукостер открывает новые направления из Украины с билетами от 15 евро
12:18
Королевскую семью смутил откровенный фильм о принце Гарри и Меган Маркл
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ЧП с выбросом вредных веществ в Борисполе: всплыли неожиданные данные

вторник, 22 октября 2019, 15:11
переглянути новину українською

По факту распространения в воздухе над аэропортом "Борисполя" вредных веществ в полиции могут начать расследование.

Как рассказал директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук, недалеко от аэропорта найдены две бочки для перевозки удобрений.

"На месте в аэропорту было произведено медицинское освидетельствование 50-ти человек. Работниками ГСЧС во взаимодействии с Нацполицией вне территории аэропорта "Борисполь" было найдено и обнаружено две емкости для транспортировки минеральных удобрений. В дальнейшем по определению причин этого происшествия сейчас занимается Нацполиция", - сказал Демчук.

Специалисты уже сделали пять замеров почвы и воздуха вне аэропорта "Борисполь", проводится проверка.

Материалы могут быть списаны, но также по факту происшествия может быть начато уголовное производство. В ближайшее время запланирован осмотр бочек, обнаруженных возле аэропорта.

Напомним, что из-за распыления в воздухе опасных веществ в аэропорту "Борисполь" 50 человек обратились за медицинской помощью.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сухо и +24: октябрьское лето продлится еще неделю

"Горела хата": как "Квартал-95" с хором Веревки попали в скандал

Дембельский аккорд: в Украине отправят в отставку всех прапорщиков

Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: