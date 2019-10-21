Инцидент в "Борисполе": около 50 человек обратились за медицинской помощью

Из-за испарения в воздух вредных веществ в аэропорту "Борисполь" около 50 человек обратились за медицинской помощью.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины, один человек доставлен в больницу.

По предварительным данным, был госпитализирован сотрудник авиакомпании SkyUp.

"Дополнительно с жалобами на ухудшение самочувствия обратилось около 50 человек, медицинский осмотр которых проводится на месте", - говорится в сообщении.

Другие подробности происшествия в силовом ведомстве не сообщают.

Вечером 21 октября терминалы аэропорта "Борисполь" были закрыты из-за возможного высвобождения опасных химикатов, которыми обрабатывали поля вокруг.

Напомним, как сообщал "Апостроф", 10 сентября в аэропорту "Борисполь" вспыхнул мощный пожар.