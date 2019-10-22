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Не забудьте перевести часы: когда Украина перейдет на зимнее время

вторник, 22 октября 2019, 11:25
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Фото: УНН

В этом году Украина перейдет на зимнее время в воскресенье, 27 октября, в 04:00 утра.

Переход осуществляется в воскресенье, чтобы людям было легче адаптироваться к новому режиму. Теперь украинцы смогут поспать на час дольше. Кроме того, зимнее время вводится для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Ранее жители западной части Украины требовали отмены перехода на зимнее время из-за позднего восхода солнца. Поэтому в сентябре 2011 года Верховная Рада отменила перевод часов на зимнее время. Таким образом Украина осталась бы в летнем времени. Однако октябре 2011 года Рада отменила свое решение.

Напомним, что переход на зимнее время регламентирован постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Согласно этому постановлению, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часовая стрелка переводится на 1 час назад.

Как сообщал "Апостроф", переход на зимнее время люди переносят легче, чем на летнее, но для адаптации все равно понадобится около двух недель. Медики советуют еще до перевода стрелок часов скорректировать время ужина и сна, отказаться от кофе и алкоголя и проводить время на свежем воздухе.

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