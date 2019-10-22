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Почти летняя жара, но не везде: синоптики уточнили прогноз по Украине

вторник, 22 октября 2019, 06:20
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Фото: eg.ru

Во вторник, 22 октября, погода в Украине будет очень теплой и солнечной.

Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.

Дневная температура воздуха не опустится ниже 18 градусов. В Одесской области прогнозируют +19...+21 градусов за Цельсием. На Западе страны вернулось лето - +22...+24 градуса. На Востоке - 18-20 выше нуля. Ночью в Украине будет холоднее - +6...+8 градусов.

Также не прогнозируют в начале недели и осадков. Ветер южно-западный 3-8 м/с.

В Киеве синоптики обещают во вторник днем 18-20 градусов тепла. В темное время суток столбики термометров покажут +7...+9 градусов.

Как сообщал "Апостроф", погода зимой 2019-2020 по прогнозам будет изменчива - от тепла с дождями до рекордных морозов со снегопадами.

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