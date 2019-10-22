RU  UA  EN

вторник, 22 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 октября

12:40
Популярный лоукостер открывает новые направления из Украины с билетами от 15 евро
12:18
Королевскую семью смутил откровенный фильм о принце Гарри и Меган Маркл
11:46
15 минут позора: Моника Левински выпустит фильм о разрушенной репутации
11:23
Тина Кароль повторила фото знаменитой "Серии с полотенцами": фаны в восторге
10:01
Мамина копия: Маша Ефросинина показала подросшую красавицу-дочь
07:24
США пригрозили Турции войной: что происходит
07:00
Тертый пирог с ягодной начинкой: простой рецепт десерта из детства
05:13
Как тебе такое, Илон Маск? Сеть взорвало видео ремонта дорог в России

21 октября

23:57
Основатель Facebook сделал громкое заявление о вмешательстве России в выборы президента в США
21:25
Под контролем ФСБ: в Чехии обезвредили российскую агентурную сеть
20:46
В России нашли новую должность для топ-пропагандиста из Украины
20:08
44-летняя британка родит 22 ребенка: год назад супермама обещала остановиться
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Путин попал на меткую карикатуру в образе нечисти

вторник, 22 октября 2019, 12:35
переглянути новину українською

Президент Российской Федерации Владмир Путин в очередной раз стал "героем" карикатуры. На этот раз в сети его высмеяли из-за скандальных кадровых решений по Совету при президенте по правам человека.

Автором работы стал известный художник Сергей Елкин.

В своей работе автор изобразил российского президента в облике дьявола, который держит в руках список с заголовком СПЧ.

Отметим, что новыми членами СПЧ стали журналист Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

Решение о смене состава СПЧ вызвало массу недовольства со стороны международного сообщества. Активисты, политики и правозащитные организации считают, что работа совета не может не пострадать после таких изменений.

Напомним, что в сети создали очередную карикатуру с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым, который активно пытается стать гражданином страны Европейского союза.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сухо и +24: октябрьское лето продлится еще неделю

"Горела хата": как "Квартал-95" с хором Веревки попали в скандал

Дембельский аккорд: в Украине отправят в отставку всех прапорщиков

Если Россия начнет войну, то пойдет до Ла-Манша - Сергей Згурец

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: