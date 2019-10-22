Путин попал на меткую карикатуру в образе нечисти

Президент Российской Федерации Владмир Путин в очередной раз стал "героем" карикатуры. На этот раз в сети его высмеяли из-за скандальных кадровых решений по Совету при президенте по правам человека.

Автором работы стал известный художник Сергей Елкин.

В своей работе автор изобразил российского президента в облике дьявола, который держит в руках список с заголовком СПЧ.

Отметим, что новыми членами СПЧ стали журналист Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

Решение о смене состава СПЧ вызвало массу недовольства со стороны международного сообщества. Активисты, политики и правозащитные организации считают, что работа совета не может не пострадать после таких изменений.

Напомним, что в сети создали очередную карикатуру с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым, который активно пытается стать гражданином страны Европейского союза.